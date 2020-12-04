Браззавиль, 4 декабря 2020, 18:36 — REGNUM На Африканском континенте выявлено уже более 2,2 миллиона инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает 4 декабря региональное представительство Всемирной организации здравоохранения.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»
Согласно последним данным, всего в Африке выявлено уже 2 214 812 случаев заболевания, скончались по меньше мере 52 836 больных COVID-19, свыше 1,8 миллиона человек излечились.
ЮАР, Эфиопия, Кения, Алжир и Нигерия лидируют среди стран региона по распространению заболевания.