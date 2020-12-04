Москва, , 18:33 — REGNUM Данные о динамике эпидемии в России позволяют предположить замедление скорости распространения коронавируса, заявила 4 декабря на брифинге заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Сотрудник Мариинской больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

«В среднем в стране динамика эпидемического процесса позволяет нам с осторожностью судить о некотором замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции», — сказала Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионы России начали поступать первые партии вакцин от коронавируса. На данный момент первыми планируется вакцинировать медиков и сотрудников детских образовательных учреждений.

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