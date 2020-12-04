Москва, , 18:30 — REGNUM В гражданский оборот в России по состоянию на 1 декабря направлено 168 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщила на брифинге 4 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Она также подтвердила, что все российские регионы готовы к масштабной вакцинации, к ней планируется приступить в конце следующей недели.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин распорядился начать массовую вакцинацию граждан от коронавируса. Первыми прививку смогут сделать врачи и учителя. Вакцинация будет осуществляться бесплатно и на добровольной основе.

Читайте также: Мишустин о вакцинации: Россия подходит к решающему этапу борьбы с COVID-19

Читайте развитие сюжета: Названы регионы России с загруженностью более 90% коек для больных COVID-19