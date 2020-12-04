Женева, Швейцария, , 18:30 — REGNUM Бренд Gucci, принадлежащий французской группе Kering, выделит не менее $500 000 на поставку и распространение вакцины от COVID-19 среди уязвимых групп по всему миру, 4 декабря сообщает агентство Reuters.

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Согласно сообщению Gucci, средства будут выделены Детскому фонду ООН (UNICEF), который поддерживает инициативу ВОЗ по массовому вакцинированию COVAX и группу GAVI.

Инициативы ООН и ВОЗ направлены на помощь вакцинированию от COVID-19 в бедных странах, которые не могут сами обеспечить массовое вакцинирование населения.

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