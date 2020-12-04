Сыктывкар, , 18:25 — REGNUM Студия анимационного кино кино «Мельница» отсудила у Сыктывкарской швейной фабрики 2 млн рублей за использование образов мультфильма «Лунтик и его друзья».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-служб Арбитражного суда Коми, иск был подан еще в 2019 году — истец требовал выплатить 4,5 млн рублей компенсации за использование изображения персонажей — Лунтика, Кузи, Божьей коровки Милы, Пчеленка, Пчелы Бабы Капы.

Швейная фабрика с обвинениями правообладателей была согласна частично.

В результате разбирательств, Арбитражный суд Коми принял решение взыскать с ООО «Сыктывкарская швейная фабрика Текстиль Коми» в пользу ООО «Студия анимационного кино «Мельница» 2 млн рублей компенсации за нарушение исключительных прав и 33 тыс. рублей расходов по уплате госпошлины.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия вошла в список 10 стран с высоким числом нарушений авторских прав.