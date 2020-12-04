Белград, , 18:21 — REGNUM В Сербии открыта больница для больных COVID-19 на 930 коек. Больница находится в пригороде Белграда Батайнице она рассчитана на 930 коек и 250 мест в отделении интенсивной терапии.

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Эпидемиологи Сербии характеризуют ситуацию как очень серьезную и отмечают, что власти уже опоздали с ограничительными мерами.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич отметила, что новая больница начинает работать «в самый трудный момент», когда все большее количество новых зараженых регистрируется в течение нескольких дней.

Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар объявил, что в новой больнице будут работать не менее 1500 врачей, медсестер и техников, но «для полной загрузки необходимо иметь 1600».