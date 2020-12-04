Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM В Петербурге определились с максимальной ценой на 2021 год за стоянку автомобиля на парковках, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Парковка в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно документу, в 2021 году цена парковки легкового автомобиля в час будет равняться почти 123 рублям, а мотоцикла — около 37 рублей. То есть цены решили оставить на прежнем уровне.

Максимальную стоимость места на платной стоянке ежегодно устанавливает Смольный в соответствии с требованиями федерального законодательства.

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