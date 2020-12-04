Раменское, Московская область, , 18:09 — REGNUM Раменский городской суд Московской области арестовал на два месяца 30-летнего блогера Станислава Решетникова, известного под прозвищами Панини и Reeflay. Об этом 4 декабря сообщает агентство «Москва».

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

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Происшествие случилось утром 2 декабря, за происходящим в прямом эфире наблюдали зрители стрима, который вёл Решетников. Позже экспертиза установила, что у погибшей имелась закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома.

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В обществе после ЧП началась дискуссия о необходимости запрета так называемых треш-стримов, участие в которых сопровождается насилием, унижениями и употреблением различных веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ввести тотальный запрет на треш-стримы.

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