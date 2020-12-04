Екатеринбург, , 18:30 — REGNUM В Свердловской области проводят мониторинг полезности системы QR-кодов для профилактики COVID-19. Об этом сообщил глава регионального министерства АПК Артём Бахтерев в официальном ответе ресторатору Евгению Кексину, документ выложил сам Кексин в Facebook.

Рестораторы просили убрать запрет на работу с 23:00 до 06:00 (местное время), введённый для организаций общепита. Предприниматели предлагали вместо этого внедрить систему QR-кодов, как это ранее сделали в Москве (впрочем, там теперь тоже действует запрет на кафе и ресторанов в ночное время).

Бахтерев сообщил, что власти изучают эффективность применения системы QR-кодов. Если данные меры покажутся чиновникам полезными, то «будут приняты все необходимые меры для реализации проекта», пишет министр.

Как сообщало ИА REGNUM, организациям запрещено функционировать в основном режиме с 23:00 до 06:00, но можно работать на вынос и в режиме доставки.

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