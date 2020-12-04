Тамбов, , 18:07 — REGNUM Тамбовской области сегодня, 4 декабря, в Доме молодёжи прошло собеседование с волонтёрами, которые хотят попасть в штаб акции «Мы вместе» на базе регионального Ресурсного центра по развитию добровольчества. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики. При этом лучшие добровольцы были награждены памятными медалями и грамотами.

Тамбовская область: лучшие добровольцы награждены памятными медалями и грамотами Tambov.gov.ru

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В связи с распространением коронавирусной инфекции и продлением ограничений для граждан, волонтерский штаб в Тамбовской области принимает в свои ряды новых добровольцев. Эти ребята оставили свои анкеты на сайте dobro.ru и хотят помогать тамбовчанам в период пандемии. На собеседовании им были заданы вопросы об опыте работы, жизненных целях и приоритетах. Члены комиссии смоделировали несколько ситуаций, которые могут возникнуть при выполнении заявок. Отобранным добровольцам предстоит помогать тамбовчанам, обеспечивать работу горячих линий, выполнять заказы по доставке продуктов, лекарств.

«Очень важно, чтобы волонтёры были компетентны и понимали всю важность выполняемой миссии. Мы стараемся выбрать лучших, чтобы повысить качество реализации акции «Мы вместе» на Тамбовщине», — рассказала директор регионального Ресурсного центра по развитию добровольчества Татьяна Вялушкина.

На данный момент в штабе акции числится порядка 60 добровольцев. Всего в добровольческую деятельность в регионе вовлечены более 72 тыс. человек.

Лучших добровольцев 4 декабря в большом зале администрации региона наградил памятными медалями и грамотами первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов. От имени губернатора Александра Никитина он поблагодарил добровольцев за неравнодушие и отзывчивость.

«Огромное человеческое спасибо всем неравнодушным людям, которые в период испытания пандемией пришли на выручку своему ближнему. Это не просто высокие слова. Каждый из вас проявил в трудную минуту лучшие человеческие качества: взаимовыручка, взаимопомощь, чуткое и бережное отношение к человеку. В таком тесном сплочении и есть сила нашей великой России», — сказал Олег Иванов.

Памятные медали и грамоты получили 34 человека. Благодарственное письмо президента Российской Федерации «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» вручили волонтёру из Мичуринска Екатерине Кузнецовой.

Отметим, что в Тамбовской области в период пандемии добровольцы помогали своим соседям, знакомым и совершенно чужим людям доставлять лекарства, продукты, оплачивать услуги ЖКХ, решать бытовые вопросы. Единомышленниками стали волонтеры, сотрудники НКО и общественных организаций, предприниматели — люди разных возрастов. Волонтеры доказали делом — «мы вместе».