Ростов-на-Дону, , 18:06 — REGNUM В Ростове-на-Дону планируется продолжить осенние посадки, несмотря на наступление календарной зимы и пришедшие морозы. Так, предполагается высадить более 20 тыс. деревьев и других растений. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 4 декабря.

Администрации районов высадили около 6 тыс. деревьев, 15 тыс. кустарников, 216 тыс. луковичных и цветов-многолетников. Озеленение областного центра продолжится почти до конца декабря. Так, например, на разделительной полосе на улице Малиновского высадят 120 елей.

«Несмотря на то, что основная часть посадок уже выполнена, в осенний период дополнительно будут высажены почти 3 тыс. деревьев хвойных пород, более 2 тыс. кустарников хвойных пород и порядка 90 тыс. луковичных растений. Ведь хвойные деревья — это вечнозеленые растения, которые круглый год очищают воздух от вредных примесей», — отметил градоначальник Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Работы по озеленению города-миллионника возобновятся весной 2021 года.