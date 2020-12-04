Псков, , 18:01 — REGNUM В Псковской области 31 декабря в 2020 году будет обычным рабочим днём. Об этом 4 декабря рассказал губернатор региона Михаил Ведерников на оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией

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По словам губернатора, для объявления 31 декабря выходным днем нет никакой необходимости, поскольку в этом году и без того было достаточно нерабочих дней в связи с пандемией.

«Если не говорить про медицинских работников и ряд других профессий, в этом году нерабочих дней и выходных и так было очень много — больше чем в предыдущие годы. Думаю, сейчас общее желание — нормально работать, а не продлять праздники. Такой уж выдался год», — резюмировал глава Псковской области.

Он добавил, что распоряжения правительства Псковской области на этот счет касаются только областных и муниципальных органов власти и подведомственных им учреждений.