Тула, 4 декабря 2020, 17:47 — REGNUM Концепцию празднования 80-летия обороны Тулы и 45-летия присвоения городу звания «Город-Герой» утвердил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области 4 декабря по итогам заседания оргкомитета по подготовке к празднованию юбилейных дат. Заседание провёл глава региона.
Ранее по поручению губернатора в регионе разработали концепцию празднования важных для Тулы и всего региона дат — 80-летия обороны Тулы и 45-летия присвоения городу звания «Город-Герой». Всего в план включено 98 мероприятий различной тематики.
В числе мероприятий — награждение ветеранов, защитников города, тружеников тыла. Губернатор Алексей Дюмин направил в Тульскую областную думу проект закона об учреждении медали «В память 80-летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой». Как уточнил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов доложил, что медали будут вручать участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам; инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья во время войны; труженикам тыла. Всего планируется наградить более 12 тысяч человек. Алексей Дюмин дал поручение изготовить все медали до апреля, а до декабря организовать поздравление ветеранов с вручением продуктовых наборов.
Один из ключевых проектов в рамках празднования предстоящих юбилейных дат — создание Музея обороны Тулы, эта идея получила поддержку президента Владимира Путина. На данный момент, сообщила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, работа над созданием проекта музея близка к завершению. Он разместится в парке Патриот, его площадь составит около 3 тыс. кв. метров, экспозиция будет создана с использованием самых современных технологий музейного дела.
Проект экспозиции выполнен за счет средств регионального бюджета, инженерно-технические вопросы планируется решить до конца декабря. Художественный проект проработан и обсужден с экспертным советом, в состав которого вошли ведущие историки, краеведы, архивисты, поисковики, специалисты в области музейного дела регионального и федерального уровня. Всего в музее будет размещено 37 экспозиционных комплексов, 96 мультимедийных комплексов (электронные энциклопедии, справочные системы, исторические игры), 46 манекенов. Алексей Дюмин поручил ускорить разработку проектно-сметной документации и до 20 декабря предоставить в Министерство культуры РФ предложения по финансированию проекта.
Также план мероприятий включает фестивали и конкурсы, выпуск электронного сборника статей «Герои газетной полосы», музейно-выставочные мероприятия, дополнение сайта «Живи и помни» материалами, посвященными 80-й годовщине обороны Тулы.
Отдельным пунктом в программе идут ремонтно-реставрационные работы на мемориальных местах. В рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» в 2019 году выполнены работы на 11 объектах, до конца 2020-го завершатся — на 14 объектах. Еще 14 объектов планируется отреставрировать в 2021 году. Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, что состоянию всех монументов, посвященных событиям Великой Отечественной войны, должно быть уделено особое внимание. Главы муниципалитетов должны привести в порядок памятники и благоустроить территорию.
В числе наиболее значимых патриотических предприятий, запланированных на 2021 год, — региональный юнармейский форум, посвященный 80-летию героической обороны города. Прорабатывается вопрос организации для лучших юнармейцев Тульской области посещения учебно-методического центра «Авангард» в Подмосковье. В рамках проекта «Память» будет вестись благоустройство воинских захоронений на Всехсвятском кладбище. Подготовка проектно-сметной документации завершится к 10 декабря. Также состоится несколько волонтерских акций, в том числе акция «Улицы Героев», а также квест-игра, посвященная юбилею обороны города.
Подготовка к юбилейным мероприятиям уже началась в учреждениях образования Тульской области. Совместно с изданием «Русское слово» готовится сборник «Тульский край: известный и неизвестный», в котором важнейшие исторические события региона будут поданы в доступной для детей форме. Губернатор поручил усилить взаимодействие с вооруженными силами и профильными федеральными ведомствами при подготовке мероприятий, а также сделать особый акцент на значимости Тульской оборонительной операции в войне.
Основная часть мероприятий запланирована непосредственно в областном центре. В рамках подготовки к празднованию Тулу оформят в едином стиле, будет создан тематический аудиогид для общественного транспорта, из которого жители и гости города смогут больше узнать о событиях Тульской оборонительной операции. Также намечено проведение работ по благоустройству, реставрации и ремонту памятных мест, захоронений защитников Отечества, участников обороны Тулы, ветеранов Великой Отечественной войны. Планируется открыть сквер имени «80-летия обороны Тулы», памятного знака с именами участников Тульского рабочего полка на территории Рогожинского парка, мемориальные доски, присвоить имена героев обороны городским учреждениям. В памятные даты на площади Победы у Вечного огня будет выставлен Пост №1. В ноябре-декабре 2021 года пройдет «Месячник обороны города Тулы».