Псков, , 17:55 — REGNUM В Псковской области 122 медицинских работника службы скорой помощи, или порядка 15% общей численности выездных бригад, по различным причинам находятся на больничном. На помощь оставшимся в строю специалистам пришли студенты-медики. Об этом 4 декабря рассказал губернатор региона Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Скорая помощь Александр Куликов © ИА REGNUM

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По словам губернатора, из-за случаев всплеска заболеваемости в период второй волны пандемии крайне высокая нагрузка приходится на службу скорой помощи.

«По Пскову доходит до 30−35 вызовов в сутки на одну бригаду (это при норме около 20). Для помощи медикам привлекаются студенты, расширяются возможности амбулаторного центра при Псковской областной инфекционной больнице», — пояснил Ведерников.

Как сообщалось 3 декабря, за предыдущие сутки в Псковской области бригады скорой помощи выехали на 860 вызовов. Нагрузка на службу скорой помощи в некоторые дни достигает 920 вызовов в сутки, отметил главврач Псковской станции Денис Сачков.

Ранее губернатор Псковской области в своем еженедельном видеообращении заявил, что жалобы жителей на долгое ожидание скорой помощи — следствие беспрецедентной нагрузки, все медработники сейчас работают на износ.

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