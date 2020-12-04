Москва, 4 декабря 2020, 17:38 — REGNUM Первая партия вакцины от коронавируса поступила в распоряжение госпиталя в Калининграде, сообщил 4 декабря журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.
По его словам, около трёх тыс. доз вакцины были доставлены самолетом военно-транспортной авиации Балтийского флота.
«Стартовая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции была доставлена в Калининград самолетом военно-транспортной авиации Балтийского флота. Всего для вакцинирования военных медиков и личного состава на Балтфлот в специальных термоконтейнерах будет доставлено около 3 тысяч комплектов вакцины», — сказал Роман Мартов.
При этом он пояснил, что сейчас военные медики и гражданский персонал военного госпиталя уже проходят вакцинацию от коронавируса.
В дальнейшем планируется вакцинация командования Балтийского флота, экипажей кораблей, готовящихся к выходу в дальний поход, а также военнослужащих, задействованных на боевом дежурстве.
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