Москва, , 17:38 — REGNUM Первая партия вакцины от коронавируса поступила в распоряжение госпиталя в Калининграде, сообщил 4 декабря журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.

По его словам, около трёх тыс. доз вакцины были доставлены самолетом военно-транспортной авиации Балтийского флота.

«Стартовая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции была доставлена в Калининград самолетом военно-транспортной авиации Балтийского флота. Всего для вакцинирования военных медиков и личного состава на Балтфлот в специальных термоконтейнерах будет доставлено около 3 тысяч комплектов вакцины», — сказал Роман Мартов.

При этом он пояснил, что сейчас военные медики и гражданский персонал военного госпиталя уже проходят вакцинацию от коронавируса.

В дальнейшем планируется вакцинация командования Балтийского флота, экипажей кораблей, готовящихся к выходу в дальний поход, а также военнослужащих, задействованных на боевом дежурстве.

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