Псков, , 17:45 — REGNUM После многочисленных обращений жителей глава Псковской области объявил о предстоящих служебных проверках по факту пропажи или потери результатов тестов, сданных жителями региона на COVID-19. Об этом 4 декабря губернатор Михаил Ведерников заявил на заседании регионального оперштаба по борьбе с пандемией.

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По его словам, темпы тестирования за прошедшую неделю в регионе выросли на 100−200 исследований в сутки. Ещё через одну-две недели с помощью нового оборудования региональные власти планируют выйти на показатель в 1600—1700 исследований в сутки. Отметим, месяц назад эта цифра была на 500 тестов меньше.

Вместе с тем Михаил Ведерников указал, что с начала пандемии он неоднократно получал от жителей жалобы, что их тесты потерялись. В силу чего их актуальность, из-за истечения сроков проведения исследований, пропала.

«Ситуация необъяснима с точки зрения здравого смысла, и это, безусловно, грубейшее нарушение, — подчеркнул Михаил Ведерников. — Пациенты из-за этого попадали в крайне сложное положение, когда отсутствует возможность оформить больничный, но при этом также нельзя выйти на работу без риска заразить коллег. Без внимания это не останется. Назначена служебная проверка, и по её итогам будут сделаны оргвыводы».

При этом глава области уточнил, что на территории региона заработал единый телефонный номер по всем вопросам, связанным с коронавирусом. Как отметил губернатор, по номеру 122 люди с COVID-19 смогут вызвать врача на дом или скорую помощь.

«Звоните и оставляйте заявки с данными, когда был сдан ваш пропавший тест. Обращение отработают, и исследование будет проведено в приоритетном порядке», — подчеркнул Ведерников.

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