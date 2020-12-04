Курск, , 17:33 — REGNUM Член Совета Федерации РФ и бывший губернатор Курской области Александр Михайлов скончался в ходе приёма граждан. Как передаёт ИА REGNUM, об этом сообщили в областной администрации.

«Он был активным и энергичным человеком до своего последнего часа. Ему стало плохо во время приёма граждан — своих земляков, курян. Он оставался с людьми до конца, стремясь принести им пользу, видя в этом смысл своего существования», — говорится в некрологе.

В администрации Курской области, которую он возглавлял 18 лет, также вспомнили весь трудовой путь Михайлова:

«Он начал свою трудовую биографию простым рабочим в 1968 году на Кшенском сахарном заводе. Потом поступил в Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта, где активно погрузился в комсомольскую работу и уже на четвёртом курсе стал кандидатом в члены КПСС… Дмитриевский и Щигровский райком, Щигровский районный Совет народных депутатов, председатель исполкома Курского областного Совета, депутат Государственной Думы трех созывов, губернатор Курской области, наконец, сенатор».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Михайлову было 69 лет. Он умер от сердечного приступа.

Читайте ранее в этом сюжете: Администрация Курской области выразила соболезнования родным Михайлова