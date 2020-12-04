Кострома, , 17:33 — REGNUM В Костромской области по требованию Роспотребнадзора режим обязательной самоизоляции для пенсионеров продлили до 17 декабря. Об этом сообщает администрация региона.

«Старуха у окна». Корин А.М. 1900

Выходить на улицу без уважительной причины не рекомендовано жителям 12 муниципалитетов: Буя и Буйского района, Галича и Галичского района, Шарьи и Шарьинского района, Нерехты и Нерехтского района, а также Мантурово, Волгореченска и Красносельского района.

Специалисты федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендуют пенсионерам покидать дом только ради важных и неотложных дел: для выгула домашних питомцев, похода в ближний магазин или аптеку, суд, визита к нотариусу или адвокату.

Напомним, обязательная самоизоляция пенсионеров в области введена с 23 октября. По словам главного государственного санитарного врача региона Александра Кокоулина, мера доказала свою эффективность.

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