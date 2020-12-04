Москва, , 17:30 — REGNUM На территории медицинского кластера в «Сколково» откроется биотехнологическая лаборатория, сообщил 4 декабря вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв.

Объект площадью 15 тыс. кв. метров планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. У лаборатории будет два корпуса с общим стилобатом.

«Это будет одна из крупнейших частных лабораторий в России», — цитирует вице-мэра сайт Стройкомплекса столицы.

По его словам, в одном из корпусов будут проводиться исследования в сфере геннодиагностики и предиктивной медицины. Они позволят на ранней стадии выявлять онкозаболевания.

Второй корпус будет отведён под клинические исследования для внедрения передовых методов лечения.