Ульяновск, 4 декабря 2020, 17:22 — REGNUM В органах Ульяновской области произошло кадровое назначение. Пост прокурора Радищевского района занял Марат Зубаиров, сообщает региональное надзорное ведомство.
Приказ о назначении подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов. Марат Зубаиров, ставший прокурором района, работает в органах прокуратуры региона 23 года, последние годы он трудился зампрокурора района Ульяновска.
Напомним, руководитель прокуратуры Ульяновской области Сергей Хуртин был назначен на должность в апреле 2013 года. До возвращения на малую родину он работал прокурором Башкирии.
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Справка ИА REGNUM. Марат Магомедович Зубаиров начал работать в 1997 году с должности помощник прокурора Засвияжского района Ульяновска. Через пять лет он перешёл в Цильнинский район, где работал заместителя прокурора. В 2003 по 2011 годы трудился заместителем прокурора Засвияжского района Ульяновска, затем в течение года занимал должность заместителя начальника отдела прокуратуры Ульяновской области.
В 2012 — 2014 годы возглавлял отдел по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью № 2 прокуратуры Ульяновской области. В 2014 — 2020 года работал заместителем прокурора Железнодорожного района Ульяновска.