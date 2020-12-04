Белгород, , 17:25 — REGNUM Шесть пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус внесли в летальную статистику 4 декабря в Белгородской области. Среди них житель Белгорода 1989 года рождения, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались трое мужчин и трое женщин в возрасте от 31 года до 74 лет. Они проходили лечение в городской больнице №2 Белгорода, в областной детской клинической больнице и в Чернянской ЦРБ.

«Эти данные касаются летальных случаев, которые были ранее, однако только сейчас по результатам патологоанатомического исследования они попали в официальную статистику. Таким образом, за прошедшие сутки в регионе не скончался ни один пациент», — подчеркнули в департаменте здравоохранения региона.

Всего в Белгородской области зарегистрировано 123 смертельных исхода.