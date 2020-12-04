Петрозаводск, , 17:28 — REGNUM Власти Республики Карелия, получив сотни претензий недоумевающих родителей, которые завалили главу региона просьбами не отправлять 19 декабря учащихся четвертых классов на досрочные каникулы, отменили принятое ранее решение. Это уже второе постановление которое удалось аннулировать жителям республики в период пандемии.

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Напомним, из-за роста числа зараженных коронавирусом жителей власти республики ввели дополнительные меры, которые, по их мнению помогут, снизить распространенность заболевания среди населения. Так, они решили отправить раньше срока учащихся начальных классов на зимние каникулы, которые должны были начаться 19 декабря 2020 года и закончиться 10 января 2021 года. Однако это решение категорически не поддержали родители учащихся начальной школы, особенно завершающего ее этапа — четвертых классов.

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«Принято решение внести изменения в распоряжение. Таким образом, с 19 декабря на каникулы выходят только ученики 1−3 классов. Четвероклассники продолжат обучение дистанционно», — сообщил вечером 4 декабря глава региона Артур Парфенчиков.

Эта правка уже подписанного постановления властей Карелии стала второй за весь период пандемии. Первой, после которого глава региона пообещал больше не идти на уступки в вопросе ограничений, стало снятие запрета на заполняемость общественного транспорта более чем на 50% сидячих мест.

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Однако Артур Парфенчиков уточнил, что в новом документе он актуализировал вопросы работы пассажирского транспорта на территории Карелии в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

«Это касается, в частности, требований по проведению ежедневной дезинфекции транспортных средств, наличию как минимум пятидневного запаса моющих и дезсредств, возможности бесконтактного способа оплаты проезда», — пояснил он.

Администрация региона четко прописала в новом постановлении требования к организациям и индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим работу помещений, относящихся к объектам транспортной инфраструктуры — вокзалам, автостанциям, билетным кассам.

«Эти меры и требования направлены на то, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции на пассажирском транспорте», — резюмировал Парфенчиков.

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