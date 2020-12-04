Рязань, , 17:11 — REGNUM Мощность одной из лабораторий по тестированию на коронавирус утроена в Рязани. Новое оборудование получил Рязанский кожно-венерологический диспансер, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в региональной оперативной рабочей группе.

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В лабораторию закупили новый процессор магнитных частиц. Он позволяет автоматически проводить обработку 96 биообразцов за цикл в течение 1,5 часа. Еженедельно лаборатория диспансера сможет делать до 2,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус.

«Это даёт тройное преимущество перед ручной обработкой. Кроме этого, выделение и очистка образцов происходит с минимальным участием оператора, что позволяет снизить влияние человеческого фактора в ходе исследовательского процесса», — уточнили в правительстве региона.

Новое оборудование можно будет настроить не только на уже имеющиеся, но и на будущие тест-системы без дополнительного обучения специалистов.