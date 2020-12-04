Ставрополь, , 17:06 — REGNUM Житель Ставропольского края признан виновным в изнасиловании и убийстве ребенка в 2014 году. Решением суда он проведет в колонии более 20 лет, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ноябре 2014 года пропала 11-летняя жительница одного из сел Ставрополья: девочка вышла из дома и не вернулась. Вечером родители ребенка забили тревогу и обратились за помощью в правоохранительные органы, но найти школьницу живой не удалось. Тело девочки со следами насильственной смерти обнаружили спустя месяц в русле реки в нескольких километрах от села.

В 2018 году осужденный сам пришел в полицию и написал явку с повинной. Преступника взяли под стражу, но вскоре он отказался от своих признательных показаний. Тем не менее Ставропольский краевой суд посчитал вину фигуранта доказанной и приговорил его к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима.

Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.