Москва, , 17:03 — REGNUM Народный фронт вместе с Министерством экономического развития России на рабочем совещании в формате видеоконференции обсудили создание координационного совета (онлайн-площадки ОНФ) с участием представителей Федеральной налоговой службы и Роструда для регулирования и развития специального налогового режима для самозанятых. Летом текущего года президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в обращении к гражданам объявил, что режим самозанятых распространится с 1 июля на все регионы страны.

«Самозанятость — это новый налоговый режим, который в субъектах Российской Федерации реализуется с разной степенью вовлеченности и активности физических лиц. И, конечно, это порождает большое количество вопросов и предложений по его применению. Площадка ОНФ позволит обеспечить эффективную коммуникацию представителей бизнеса и самозанятых, имеющих активную позицию, с органами власти», — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Участники встречи пришли к единому мнению, что текущий закон о самозанятых и трудовое законодательство в данный момент отражают все потребности рынка и не нуждаются в дополнительных ограничивающих корректировках.

«Мы готовы на площадке ОНФ собирать обратную связь о проблемах и предложениях по развитию налогового режима, чтобы у граждан и бизнеса была возможность оперативно коммуницировать с данными ведомствам. За последние месяцы ОНФ стал основным общественным объединением для самозанятых и бизнеса — совместно мы смогли организовать и широкую дискуссию среди заинтересованных сторон, и диалог с органами власти. В ближайших планах намечена серия мероприятий в регионах России по вопросам функционирования режима самозанятых. Первая на очереди — Липецкая область», — сообщил заместитель руководителя Исполкома ОНФ по экспертно-аналитической работе Арсений Беленький.

«Мы считаем нецелесообразным предлагать внесение каких-то корректировок в действующее российское законодательство, определяющих критерии разделения трудовой деятельности и деятельности самозанятых, ограничивающих виды профессий и услуг, сокращающих текущий список, а также вводящих критерии, которые могут ограничивать применение налогового режима дополнительно к тем ограничениям, которые уже есть в законе», — подчеркнул в свою очередь эксперт Бизнес-платформы ОНФ, сооснователь YouDo.com Денис Кутергин.

По итогам встречи стороны договорились о проведении совместных программ информирования: как для самозанятых — по разъяснению деталей налогового режима, так и для бизнеса — по разъяснению правильной работы с самозанятыми гражданами.

Ранее эксперты ОНФ, онлайн-сервис услуг YouDo.com, ФНС России и Роструд разработали памятку, в которой объяснили ключевые моменты правильного применения норм федерального закона о самозанятых.