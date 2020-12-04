Калуга, , 17:18 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 154 человек за последние сутки, сообщает 4 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне в регионе был зарегистрирован 151 подтверждённый случай.

В лаборатории Admobninsk.ru

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 16 тыс. 586 человек, 1 тыс. 436 человека находятся на лечении, 15 тыс. 32 человека выздоровели, 118 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (251), в Обнинске (137), в Боровском районе (109) и в Людиновском районе (107).

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