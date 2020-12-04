Вашингтон, , 16:55 — REGNUM В США за последние сутки коронавирус выявлен еще у 217 тыс. человек, сообщает 4 декабря сайт Университета Джонса Хопкинса.

С учетом этих данных, всего в США на сегодняшний день зафиксировано 14 147 754 случаев заражения коронавирусом.

При этом в США с начала пандемии умер 276 401 пациент с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее штат Флорида стал третьим по счету после Техаса и Калифорнии штатом, в котором выявлено более одного миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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