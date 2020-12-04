Москва, , 16:51 — REGNUM Пробки на дорогах Москвы достигли семи баллов, сообщает 4 декабря сервис «Яндекс.Пробки».

По прогнозу онлайн-сервиса, в ближайшие часы движение по городу будут затруднять заторы, а в 18 часов пробки достигнут восьми баллов. Нормализуется дорожная обстановка после 20 часов.

Согласно интерактивной карте онлайн-сервиса, наиболее непростое движение в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК, а также участках МКАД. Красным цветом выделены участки проспекта Мира, Профсоюзной улицы, Алтуфьевского и Волоколамского шоссе.