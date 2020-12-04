Москва, , 16:49 — REGNUM «Бурей в стакане» назвал шум по поводу ограничений в российском интернете президент РФ Владимир Путин 4 декабря на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey.

Владимир Путин «Сколько у нас было шума и буря в стакане по поводу того, что у нас какие-то ограничения на распространение данных в интернете».

Глава государства подчеркнул, что решения по ограничению были выверенными и «ничего страшного не произошло» от введённых ограничений. Ограничения были оправданными, ведь они касались борьбы с пропагандой самоубийств, терроризма, с детской порнографией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев накануне, 3 декабря, заявил, что с начала года в России была удалена информация экстремистского характера с 50 тысяч сайтов.

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