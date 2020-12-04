Москва, , 16:47 — REGNUM Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту торговли в интернете поддельными справками об отсутствии коронавируса, сообщает 4 декабря РИА Новости со ссылкой на источник в столичной прокуратуре.

По утверждению агентства, речь идет о подделке справок компании «Гемотест».

Лефортовская межрайонная прокуратура выяснила, что незаконно изготовленная медицинская справка об отрицательном результате теста на COVID-19 продается интернет-торговцами за 2,5 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 «Сбыт поддельного документа».

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