Ярославль, , 16:46 — REGNUM Губернатор Дмитрий Миронов решил поинтересоваться мнением жителей Ярославской области, нужно ли объявлять 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети главы региона.

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Публичный опрос начался на личных страницах Дмитрия Миронова в социальных сетях.

«Дорогие ярославцы, считаете ли вы, что 31 декабря должно стать для области выходным днем? Важно услышать ваше мнение, жду комментарии и предложения», — написал Дмитрий Миронов.

В случае если ярославцы проголосуют за объявление выходного дня, решение может быть объявлено уже через неделю. Как ранее сообщало ИА REGNUM аналогичный опрос 3 декабря объявил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

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