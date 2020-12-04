Орел, , 16:46 — REGNUM 56 тысяч упаковок препарата «Цефтриаксон» дополнительно поступило в Орловскую область 4 декабря. Об этом написал в своём телеграм-канале советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

«Последние дни показали немалый резонанс и спекуляции на теме дефицита препарата Цефтриаксон в регионе. Неделю назад состоялся рабочий визит губернатора Орловской области Андрея Клычкова в Москву, в ходе которого, помимо встреч с федеральными ведомствами, состоялись встречи с крупными поставщиками и производителями лекарств против COVID-19. Этот вопрос губернатор держит на личном контроле!», — написал Лежнев.

Результатом этой поездки, сообщил советник главы региона, стало получение 56 тыс. упаковок препарата аптеками ГУП «Орелфармация». С понедельника, 7 декабря, медикаменты должны поступить в продажу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появились фотографии очереди людей, выстроившихся за «Цефтриаксоном», у муниципальной аптеки в Орле. Вопрос о ситуации с этим препаратом, выписываемым в том числе для лечения ковид-пациентов, губернатору Андрею Клычкову адресовала и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Власти парировали, что препарат есть в наличии не только в одной аптеке в Орле на улице Красина, но и в Ливнах и в Мценске.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителям Орла предлагают ехать за лекарствами в Ливны и Мценск?