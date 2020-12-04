Архангельск, , 16:44 — REGNUM В Архангельской области в реанимационных отделениях находятся 46 пациентов с COVID1−9, 21 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом на брифинге сообщила замминистра здравоохранения региона Татьяна Русинова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По ее словам, в регионе созданы 2365 коек, из них 964 оснащены подачей кислорода, 179 — аппаратами ИВЛ.

Напомним, всего на лечении COVID-19 в Архангельской области находятся 7795 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области свободными остаются 303 койки для лечения COVID-19. Самая сложная ситуация с обеспеченностью койками — в областном центре.