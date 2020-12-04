Тюмень, , 16:44 — REGNUM В Тюменской области до окончания второй четверти учебного года в школах Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Тюменского муниципального района для учащихся 6−10 классов продлён режим дистанционного обучения. Ученики 11 классов с 7 декабря возвращаются за парты, сообщает региональный оперативный штаб.

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Школьникам из малоимущих семей и детям-инвалидам предоставят продуктовые наборы за время отсутствия в учебном заведении.

Напомним, тюменские родители просят вернуть детей за парты, так как на дистанционном обучении школьники выпадают из социума, у них ограничена двигательная активность.

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