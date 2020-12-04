Варшава, , 16:42 — REGNUM Согласно исследованиям, проведенным Институтом защиты окружающей среды Польши и Варшавским университетом естественных наук, в Польше каждую секунду в мусорное ведро выбрасывается более 150 килограммов продуктов питания. При этом, за 60% выброшенных продуктов несут ответственность потребители. Об этом передает Polskie Radio 24.

Координатор исследования, профессор Дорота Коложин-Краевская из Варшавского университета естественных наук сообщила, что, согласно исследованию, в среднем за неделю в среднестатистической польской семье выбрасывается 4 килограмма еды.

Выявлено много причин, из-за которых в домохозяйствах выбрасывают пищу, однако главная из них, по мнению исследователей, это бесхозяйственность: люди совершают слишком много лишних покупок, неправильно хранят продукты или даже не знают, как использовать тот или иной продукт на кухне.

Ученые отмечают, что данный факт вызывает беспокойство по поводу неправильного расходования ресурсов. В рамках исследования они выяснили, что наименьшее количество еды выбрасывается в гастрономических заведениях — лишь 1% от общего количества продуктов.