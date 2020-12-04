Волгоград, , 16:44 — REGNUM Новую поликлинику для пациентов с онкозаболеваниями построят в 2021 году в Урюпинске Волгоградской области. Об этом 4 декабря в ходе рабочей поездки сказал губернатор Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.

В Урюпинске продолжается ряд масштабных преобразований. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» благоустраивается главная магистраль города, проспект Ленина. Здесь появится современная пешеходная зона, велодорожка, скульптурная композиция «Казак с русалкой». Возле Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы сформирована парковая зона площадью 2,2 тысячи кв. м. Полностью все работы завершат в 2021 году.

«Сегодня мы продолжаем ряд масштабных работ в Урюпинске. Темп набран достойный: планы, которые мы определили и согласовали с жителями, выполняются в соответствии с графиком. Это связано с благоустройством, строительством социальных учреждений, дорожной инфраструктуры, укреплением системы здравоохранения. В 2021 году мы приступаем к возведению в Урюпинске поликлиники, где жители района и близлежащих муниципальных образований с онкозаболеваниями и подозрениями на них будут получать специализированную медицинскую помощь. Будут приняты и дополнительные решения», — сказал губернатор.

Властям также предстоит решить вопрос с реконструкцией дорожного участка для создания полноценного объезда Урюпинска. В целом в 2020 году в Волгоградской области воплощены в жизнь 177 проектов благоустройства.