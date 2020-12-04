Махачкала, , 16:39 — REGNUM В Дагестане две двушки избили третью по просьбе своей подруги и транслировали это в прямом эфире в Instagram. Ролик с дракой облетел соцсети, после чего полиция организовала проверку.

Конфликт произошел между Фатимой А., которая называет себя блогером, и некой Лейлой из города Дербента. Блогер заявила у себя в Instagram, что жительница Дербента оскорбила ее, обвинила в лицемерии и назвала гулящей. Девушка решила наказать обидчицу — правда, не своими руками.

К Лейле блогер послала двух своих подруг, которые вышли в прямой эфир и показали, как одна из них по-борцовски бросает противницу на пол и бьет, в том числе ногами в лицо. Сама Арабова также наблюдала за дракой через телефон и транслировала подписчикам.

«Заявления от пострадавшей стороны в полицию не поступало. Несмотря на это, по данному факту назначена проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего», — сообщается на странице главного управления МВД по Дагестану в Instagram.

Между тем сама блогер в Instagram попросила пользователей соцсетей не распространять видео, поскольку потерпевшая якобы сама виновата в произошедшем.