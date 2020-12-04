Челябинск, , 16:38 — REGNUM В Челябинской области смягчили приговор бывшему главе Аргаяшского района Исрафилю Валишину. Такое решение принял облсуд.

Судебная коллегия переквалифицировала его действия на менее тяжкую часть статьи 286 УК РФ, предусматривающей наказание за превышение должностных полномочий. Итогом стало наказание в виде трёх лет лишения свободы условно плюс полуторагодовалый запрет занимать определённые должности на муниципальной и государственной службе.

Как сообщало ИА REGNUM, Валишин был осуждён 31 января. Следователи пришли к выводу, что ранее он одобрил создание в охранной зоне озера Увильды объектов капитального строительства. Размер ущерба превысил 2,5 млн рублей. Суд назначил ему тогда четыре года условно и двухлетний запрет занимать должности на муниципальной и госслужбе. Кроме того, он должен был уплатить 2 733 331 рубль.

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