Ростов-на-Дону, , 16:15 — REGNUM Жителей Ростова-на-Дону из-за неблагоприятных метеоусловий призвали одеваться по погоде. Автовладельцев спасатели просят соблюдать правила дорожного движения, передаёт ИА REGNUM.

В городском управлении по делам ГО и ЧС проинформировали о понижении температуры воздуха и сильном восточном ветре. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение ближайших нескольких дней.

В связи с морозами возможны нарушения транспортного сообщения, а также в работе судоходства и водозаборных сооружений.

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