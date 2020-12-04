Белгород, , 16:12 — REGNUM Останки девяти советских бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в Корочанском районе Белгородской области. Поисковики смогли установить только одно имя, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе правительства региона.

Торжественное мероприятие провели в День Неизвестного Солдата в селе Шляхово, где ранее останки красноармейцев обнаружили губкинские поисковики. На месте раскопок обнаружили только один сохранившийся солдатский жетон — среди девяти погибших есть рядовой Михаил Анисимов (1910 — 1942). Поисковики разыскали его родственников.

Останки солдат перезахоронили в братской могиле со всеми воинскими почестями.