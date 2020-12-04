Москва, , 16:10 — REGNUM В деле подмосковного блогера, в прямом эфире транслировавшего смерть своей подруги, могут быть, как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

По его словам, в данном случае молодого человека может ждать наказание не за то, что он вёл блог. Основанием для его уголовного преследования, если верить размещенной в СМИ информации, может стать причинение им вреда здоровья погибшей, в следствии которого и наступила смерть. При этом отягчающим обстоятельство в деле может стать экспертиза, если она покажет, что блогер находился в состоянии алкогольного опьянения. Смягчающим обстоятельством же может стать тот факт, что молодой человек пытался оказать девушке помощь и вызвал скорую помощь.

«Он будет отвечать, как все другие граждане за то, что он избил свою сожительницу и наступила смерть. Казалось бы, обычная бытовуха, это уже, к сожалению, не вызывает удивления, что такие смерти случаются в среде близких людей, живущих друг с другом. Особенность тут придаёт одно — смерть в прямом эфире. Все в нашей стране становится напоказ, все в нашей стране становится ради хайпа. Молодое поколение даже смерть транслирует в эфире, чтобы заполучить лишние лайки, имеет возможность прославиться и, как сейчас говорят, «хайпануть», — сказал Краснов.

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