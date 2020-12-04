Курган, , 16:00 — REGNUM В Курганской области не планируют отдыхать 31 декабря. Об этом говорится в ответе депутату облдумы Зауралья Юрию Ярушину от регионального департамента информационной и внутренней политики.

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Напомним, Юрий Ярушин обратился к главе региона Вадиму Шумкову с просьбой сделать предновогодний день выходным, перенеся его, как рабочий, на другую неделю. Причём в 2019 году губернатор Курганской области пошёл навстречу пожеланиям земляков и 31 декабря курганцы отдыхали.

«Перенос рабочего дня с 31 декабря на иной день не запланирован», — ответили в правительстве региона в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о выходном 31 декабря принимается на уровне субъектов РФ. На данный момент в шести регионах предновогодний день перенесли на 26 декабря: в Белгородской, Курской, Орловской областях, а также в Крыму, Татарии и в Ставропольском крае.