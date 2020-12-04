Екатеринбург, , 16:11 — REGNUM Дефицит некоторых лекарств в аптеках Свердловской области связан с высоким спросом и заболеваемостью COVID-19. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

"Высокий спрос приводит к тому, что в отдельных аптеках тех или иных наименований может не быть в наличии», — написал чиновник.

Тем не менее, основные препараты должны присутствовать на полках аптек. В регионе проверили наличие в продаже противовирусных лекарств. Оказалось, что препарат «Виферон» имелся в 880 свердловских аптеках, «Арбидол» — в 375 аптеках, «Триазавирин» — в 265 аптеках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области сформировали список лекарств для домашнего лечения COVID-19. Препараты выдаются по решению лечащего врача.