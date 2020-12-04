Алма-Ата, Казахстан, , 15:57 — REGNUM В Алма-Ате наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации по распространению коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

В комитете представили матрицу оценки эпидемиологической ситуации в различных регионах Казахстана по состоянию на 4 декабря 2020 года. Матрица представляет собой двухмерный график.

На оси абсцисс («Х») учитывается недельная заболеваемость на 100 тыс. населения. На оси ординат («Y») указывается объединенный показатель R. Все регионы разделены на «красную», «желтую» и «зеленую» зоны.

Алма-Ата перешла из «желтой» в «зеленую» зону. В «красной» зоне остаются Северо-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская и Кустанайская области.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в комитете санитарно-эпидемиологического контроля отметили ухудшение эпидемиологической ситуации в Нур-Султане — город оказался в «желтой» зоне.

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