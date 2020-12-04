Ставрополь, , 15:55 — REGNUM Идея убрать из российских городов СИЗО и колонии является правильной, считает уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае Николай Лисинский. По мнению омбудсмена, подобные учреждения должны располагаться за пределами жилых зон.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко сообщил, что ведомство разрабатывает пилотный проект по преображению учреждений Федеральной службы исполнения наказания. Минюст, в частности, предложит вынести все колонии и следственные изоляторы из городов и населенных пунктов.

«Подобного рода учреждения не должны быть в городе. Особенно как у нас, почти в центре Ставрополя. Они должны быть вынесены за пределы жилых зон. Инициатива правильная», — приводит слова Лисинского «Победа26».

Вместе с тем омбудсмен подчеркнул, что СИЗО и колонии не нужно выносить слишком далеко за городскую черту, поскольку они должны быть доступны для сотрудников, адвокатов и следователей.

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