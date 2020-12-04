Москва, , 15:52 — REGNUM В Москве 4 декабря прошли похороны президента Государственного музея изобразительных искусств Ирины Антоновой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Траурная церемония состоялась на Новодевичьем кладбище. Поскольку Антонова являлась кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», её похоронили с воинскими почестями с участием почётного караула и оркестра. Проводить президента музея в последний путь пришли друзья и коллеги.

Как сообщало ИА REGNUM, Ирина Антонова ушла из жизни 30 ноября в возрасте 98 лет. Незадолго до смерти врачи выявили у неё коронавирус.