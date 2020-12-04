Москва, , 15:52 — REGNUM Власти Кипра с 3 декабря изменили условия въезда для иностранных туристов. Скорее всего, что туристы из России смогут вернуться на Кипр только в марте 2021 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Страны мира разделят на четыре категории и присвоят свой цвет. Цвета четыре — зеленый, оранжевый, красный и серый. Пассажиры из «зеленого» списка (все страны ЕС) смогут прилетать на Кипр без тестов на коронавирус.

Туристам из стран «оранжевой» группы (страны европейской экономической зоны) перед полетом потребуется предъявить отрицательный ПЦР-тест.

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Россия, Украина, Белоруссия, Израиль, ОАЭ и др. причислены к «красной» категории. Туристам из этих стран понадобиться сдать два теста на коронавирус: один перед отправлением, второй по прибытии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Кипра опубликовали туристический протокол для въезда иностранных туристов.

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