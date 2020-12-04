Цхинвал, , 15:50 — REGNUM В Южной Осетии за последние сутки провели 109 исследований на коронавирус, в результате чего было выявлено 24 новых случая заражения. Об этом 4 декабря сообщает агентство «Рес» со ссылкой на замглавы Юго-Осетпотребнадзора Анну Гаглоеву.

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Она рассказала, что всего за время пандемии в республике выявили 1870 случаев заражения SARS-CoV-2, под наблюдением у медиков находятся 998 жителей. Из них 63 помещены в Республиканский многопрофильный медицинский центр, 28 — в военный госпиталь Минобороны РФ, размещенный в Цхинвале.

Всего в стране провели 11 419 ПЦР-тестов на коронавирус.

Стоит отметить, что на сайте минздрава Южной Осетии официальных данных о распространении коронавируса нет. Ранее информацию о количестве выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 сообщила 30 ноября, в понедельник, глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева. Она рассказала журналистам, что за прошедшие выходные в стране провели 187 тестов на коронавирус и выявили 39 случаев заражения.

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