Ташкент, , 15:47 — REGNUM Наземную ветку метро в Сергелийском районе Ташкента планируется запустить до конца 2020 года. Об этом 4 декабря заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время церемонии открытия Ташкентского металлургического завода.

По его словам, открытие новой ветки метрополитена запланировано на 25 декабря. Мирзиёев добавил, что для жителей Сергелийского района также построены социальные объекты и созданы новые рабочие места.

Отметим, протяженность ветки метро в Сергелийском районе Ташкента составляет 7,1 км. Стоимость строительства оценивается в $82,6 млн. Из государственного бюджета выделено $47,5 млн.

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