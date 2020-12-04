Ульяновск, , 15:44 — REGNUM В Ульяновской области на базе Новоспасской районной больницы начнёт работать межрайонный медицинский центр для южных муниципалитетов. Он заработает в начале 2021 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Вновь создаваемый медицинский центр в ЦРБ Новоспасского района будет обслуживать население «южного куста» области — пяти муниципальных образования. Направление работы центра — раннее выявление и диагностика рака, амбулаторное лечение и диспансерное наблюдение пациентов, обеспечение лекарствами. Здесь также будет размещен дневной стационар.

Губернатор Сергей Морозов отметил на совещании, посвящённому развитию здравоохранения, отделение заработает в 2021 году. В планах — строительство нового корпуса для оказания специализированной помощи жителям, который планирует сделать научным и методическим центром.

В бюджете Ульяновской области на создание межрайонного медицинского центра выделено 20 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской областной клинической больнице была установлена автоматическая станция выделения нуклеиновых кислот. Данная роботизированная система для проведения теста на коронавирус позволить нарастить количество тестов и снизить время исследования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновске запустили роботизированную систему тестирования на коронавирус